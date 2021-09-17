Челябинск, 17 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Челябинске двое граждан отправятся в колонию за нападение на почтальона и хищение имеющихся у него денег. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Преступление было совершено 3 февраля в посёлке Новосинеглазово. Подсудимые ворвались в одну из квартир, дождались разносчицу пенсий и вырвали у неё сумку с более 342 тыс. рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Подсудимые не признали за собой вины. Суд назначил каждому по два года колонии строгого режима. Осуждённые обжаловали приговор и просили оправдать их, но облсуд утвердил вынесенный ранее приговор.