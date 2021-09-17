Красноярск, 17 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 20 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточнили в оперштабе, за весь период пандемии в Красноярском крае скончались 5544 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявлено уже 111 448 носителей коронавируса, выздоровели 98 216 человек.