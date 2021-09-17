Якутск, 17 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В городе Якутии Алдане 16 сентября выпал снег. Снегопад был настолько обильный, что лыжники открыли сезон, написал телеграм-канал Балабкина Brief.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лыжники на стадионе «Зоркий», Красногорск

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Первое занятие прошло на трассе Центра подготовки по зимним видам спорта. Первую в этом сезоне тренировку на лыжах сняли на видео.

«Лыжи-то хоть едут? Ну красавчики, конечно», — комментирует движение лыжников автор видео.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усть-Янском районе Якутии первый снегопад прошёл 30 августа.