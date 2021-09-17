Москва, 17 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В России, где стартовали выборы в Государственную думу и целый ряд региональных избирательных кампаний, уже в первый день голосования отмечен рост явки избирателей. Об этом 17 сентября ИА REGNUM заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

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Он отметил, что мониторинг медиаполя начался с открытием первых избирательных участков в Камчатском крае и на Чукотке. Приём сообщений от наблюдателей и звонков от избирателей ведёт Ситуационный центр НОМ.

Бод добавил, что первый день голосования начался спокойно без существенных нарушений.

«Судя по анализу сообщений от наблюдателей, которые приходят на карту НОМ, мы фиксируем определенный рост явки в первый день голосования», — сказал член СПЧ.

По его словам, это объясняется желание людей побыстрее закончить дела в последний рабочий день и уйти на выходные.

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«Судя по приходящим на карту НОМ сообщениям, в регионах многие работодатели отпустили работников пораньше, так что сегодня мы ожидаем всплеск явки», — добавил Брод.

Он отметил высокое информирование избирателей о кампании, поэтому «интерес к выборам в последние недели усилился». Что касается появляющихся в соцсетях предположений о возможных нарушениях в связи с очередями на участках, то, как подчеркнул член СПЧ, «это не более чем заблуждение, а возможно и злостный вброс».

«Мы будем анализировать все сообщения и пристально следить за ситуацией в этих регионах», — сказал Брод.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 17 по 19 сентября будут проходить выборы депутатов Государственной думы РФ. Параллельно будут проведены региональные выборы в 46 субъектах России.