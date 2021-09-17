Москва, , 12:13 — REGNUM Количество наблюдателей, подготовленных партией «Единая Россия», позволяет охватить все избирательные участки в России. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, сообщает 17 сентября пресс-служба партии.

Евгений Ревенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Партия организовала обучение основам наблюдения за выборами, его прошли около 105 тыс. человек. Слушателей на протяжении нескольких месяцев обучали в четырёх потоках в онлайн и офлайн форматах.

«Можно с уверенностью утверждать, что такого разностороннего и профессионального пула наблюдателей у «Единой России» ещё не было», — подчеркнул Ревенко.

В 30 регионах России вместе с ЦИК были организованы семинары, сессии и встречи, большинство слушателей прошли полноценный курс обучения в удалённом формате. Их научили в числе прочего работе со специальным приложением «Наблюдатель», которое используется с 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенаторСергей Перминов заявил о высоком интересе избирателей к голосованию. Выборы в Государственную думу РФ проходят с 17 по 19 сентября.

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