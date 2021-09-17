Обнинск, Калужская область, 17 сентября 2021, 12:25 — REGNUM Глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова 17 сентября проголосовала на своем избирательном участке во Дворце спорта «Олимп», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова проголосовала на своем избирательном участке во Дворце спорта «Олимп»
Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова проголосовала на своем избирательном участке во Дворце спорта «Олимп»
Admobninsk.ru

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Мэра Обнинска порадовало, что уже к восьми часам было много желающих воспользоваться своим избирательным правом. Татьяна Леонова призвала горожан активно участвовать в выборах, проявить свою гражданскую позицию.

Председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев проголосовал в Доме офицеров.

«Мы все заинтересованы, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные люди, способные держать свое слово. Это относится и к депутатам регионального уровня, и к представительному органу местного самоуправления», — отметил Геннадий Артемьев.

17 сентября в 8:00, в Обнинске начались выборы депутатов Госдумы Российской Федерации, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Калужской области по округу № 16 и повторные дополнительные выборы депутатов Обнинского городского Собрания по одномандатным округам № 12 и 23.

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