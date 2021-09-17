Обнинск, Калужская область, , 12:25 — REGNUM Глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова 17 сентября проголосовала на своем избирательном участке во Дворце спорта «Олимп», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова проголосовала на своем избирательном участке во Дворце спорта «Олимп» Admobninsk.ru

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Мэра Обнинска порадовало, что уже к восьми часам было много желающих воспользоваться своим избирательным правом. Татьяна Леонова призвала горожан активно участвовать в выборах, проявить свою гражданскую позицию.

Председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев проголосовал в Доме офицеров.

«Мы все заинтересованы, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные люди, способные держать свое слово. Это относится и к депутатам регионального уровня, и к представительному органу местного самоуправления», — отметил Геннадий Артемьев.

17 сентября в 8:00, в Обнинске начались выборы депутатов Госдумы Российской Федерации, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Калужской области по округу № 16 и повторные дополнительные выборы депутатов Обнинского городского Собрания по одномандатным округам № 12 и 23.

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