Руководители Обнинска первыми приняли участие в голосовании на выборах
Обнинск, Калужская область, 17 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова 17 сентября проголосовала на своем избирательном участке во Дворце спорта «Олимп», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
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Мэра Обнинска порадовало, что уже к восьми часам было много желающих воспользоваться своим избирательным правом. Татьяна Леонова призвала горожан активно участвовать в выборах, проявить свою гражданскую позицию.
Председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев проголосовал в Доме офицеров.
17 сентября в 8:00, в Обнинске начались выборы депутатов Госдумы Российской Федерации, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Калужской области по округу № 16 и повторные дополнительные выборы депутатов Обнинского городского Собрания по одномандатным округам № 12 и 23.