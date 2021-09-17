Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Переславский районный суд признал виновными в мошенничестве бывшего директора, коммерческого директора МУП «Ритуал», а также двух смотрителей муниципального кладбища. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Admpereslavl.ru Кладбище в Переславле

В уголовном деле о мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием служебного положения, было 18 эпизодов. Как ранее сообщало ИА REGNUM руководители МУП «Ритуал» города Переславль-Залесский были задержаны 16 апреля 2019 года.

«Как следует из материалов уголовного дела, в период с 2017 по 2019 год обвиняемые обманывали потребителей услуг, сообщая им, что для получения более удачного участка для захоронения необходимо приобрести ограду, а бесплатно места предоставляются только на заболоченной части кладбища. При этом стоимость оград составляла от 30 до 60 тысяч рублей и превышала рыночную в несколько раз. Преступными действиями обвиняемых был причинен ущерб 18 местным жителям в размере около 700 000 рублей», — рассказали в управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Уголовное дело о мошенничестве поступило в суд 3 августа 2020 года, 16 сентября был вынесен приговор. Бывший директор МУП «Ритуал» Анатолий Бойко признан виновным по 18 эпизодам мошенничества и приговорен к 5 года 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Экс-коммерческий директор МУП Георгий Володин получил 5 лет и 4 месяца лишения свободы.

Смотрители кладбища Али и Татьяна Магеррамовы оправданы по 4 и 3 эпизодам соответственно «за отсутствием состава преступления». Али Мегеррамов приговорен к 4 годам лишения свободы, Татьяна Мегеррамова — к 4 годам 9 месяцам лишения свободы. Приговор женщине отсрочен до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Суд удовлетворил 11 гражданских исков потерпевших на общую сумму в 380 тысяч рублей.