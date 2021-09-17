Ереван, , 12:04 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся в Душанбе с рабочим визитом, провёл встречу с новым президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что стороны обсудили вопросы развития армяно-иранских отношений, процессы, происходящие в регионе и организацию бесперебойных грузоперевозок между странами. Пашинян подчеркнул важность развития региональных отношений.

В пресс-службе отметили, что армянский премьер-министр снова поздравил Раиси с вступлением на пост президента и отметил, что остаётся под впечатлениями от посещения его инаугурации.

Стоит отметить, что Пашинян во время инаугурации Раиси отключил устройство перевода и смотрел в экран смартфона. Это попало на видеокамеры, снимавшие церемонию.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, перешедшую по контроль Баку. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд.

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