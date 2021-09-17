Уфа, 17 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Первая электрозаправка мощностью 60 кВт, позволяющая зарядить электромобиль за 20 минут, начала работать в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что зарядная станция расположена в Уфе на ул. Трамвайная, 1.

«Быстрый заряд обеспечивается режимом mode-4 с использованием переменного тока», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в Башкирии и в целом в России число электромобилей быстро растет, поэтому увеличивается спрос на соответствующую зарядную инфраструктуру.

«Правительством Российской Федерации в августе утверждена концепция развития электротранспорта в России до 2030 года, с включением льгот по кредитованию и транспортному налогу, скидок при покупке электромобиля и многого другого», — напоминает пресс-служба.

Сообщается, что руководство Башкирии намерено создать необходимые комфортные условия для дальнейшего развития этой новой высокотехнологичной отрасли.