Подгорица, , 12:02 — REGNUM Посольство России в Черногории сообщило, что граждане России, находящиеся в Черногории могут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва 19 сентября в здании посольства в Подгорице.

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Для граждан, находящихся на территории приморских муниципалитетов Черногории и желающих принять участие в голосовании, посольством будет организован бесплатный трансфер из Будвы в Подгорицу (отправление автобусов 19 сентября с.г. в 10.00 и 14.00 по местному времени от главного входа в гостиницу «Авала», ул. Медитеранская, 2).

При переезде пассажиров в общественном транспорте обязательным является соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, установленных черногорскими властями (использование масок и перчаток), отмечают в посольстве.