Чебоксары, 17 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По сведениям на 17 сентября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 32 948 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 75. Напомним, что сутками ранее было выявлено 74 носителя коронавирусной инфекции.

Победил болезнь 29 861 пациент, из них за последние сутки выписаны 64 человека. Доля выздоровевших составила 90,63%.

Умерли в Чувашии 2180 ковид-пациентов, из них за последние сутки скончались девять человек.

По последним данным министерства здравоохранения Чувашии (на 15 сентября), к вакцинации от COVID-19 приступили более 311 тыс. жителей республики. Власти заявляют, что «проблем с поставками вакцины, записью на прививку не наблюдается».