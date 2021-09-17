Представлен обновлённый седан Geely Emgrand L
Пекин, 17 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Компания Geely представила обновленный седан Emgrand L. Об этом сообщается на сайте компании.
Ранее данная модель продавалась под названием Emgrand GL. Теперь модель обновила не только название, но и платформу. Geely Emgrand L построен на «тележке» BMA от Geely-Volvo.
За счет новой платформы автомобиль получил современную электронику, более жесткие подрамники, а размер колесной базы стал составлять 2700 мм.
Обновленная модель обладает модернизированным дизайном передней части и кормы. Габариты новинки также изменились. Так, длина увеличилась на 10 мм, до 4735 мм. Ширина теперь составляет 1815 мм (+13 мм), а высота — 1478 мм.
Под капотом обновленного Emgrand L стоит все тот же 1,4-литровый мотор мощностью 141 л. с., который сочетается с 6-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором.
Китайские дилеры получат модель до конца 2021 года.
Ранее Geely представил в Китае обновленный кроссовер Vision X6 Pro, который в России продается под названием Emgrand X7.
Читайте также: Geely представил обновлённую модель Vision X6