Пекин, 17 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Компания Geely представила обновленный седан Emgrand L. Об этом сообщается на сайте компании.

Geely Обновленный седан Geely Emgrand L

Ранее данная модель продавалась под названием Emgrand GL. Теперь модель обновила не только название, но и платформу. Geely Emgrand L построен на «тележке» BMA от Geely-Volvo.

За счет новой платформы автомобиль получил современную электронику, более жесткие подрамники, а размер колесной базы стал составлять 2700 мм.

Обновленная модель обладает модернизированным дизайном передней части и кормы. Габариты новинки также изменились. Так, длина увеличилась на 10 мм, до 4735 мм. Ширина теперь составляет 1815 мм (+13 мм), а высота — 1478 мм.

Под капотом обновленного Emgrand L стоит все тот же 1,4-литровый мотор мощностью 141 л. с., который сочетается с 6-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором.

Китайские дилеры получат модель до конца 2021 года.

Ранее Geely представил в Китае обновленный кроссовер Vision X6 Pro, который в России продается под названием Emgrand X7.

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