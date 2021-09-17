Севастополь, 17 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Севастополе суд вынес приговор обвиняемым по делу о повреждении объекта культурного наследия «Таврическая лестница», сообщили 17 сентября в пресс-службе прокуратуры города.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Перед судом предстали жители города 1994, 1996 и 1997 годов рождения. Установлено, что они ночью 24 февраля 2021 года с помощью аэрозольных баллончиков с краской разрисовали перильные ограждения с балюстрадами и подпорные стенки объекта культурного наследия регионального значения «Спуск Таврический». Ущерб, причиненный ГБУ «Парки и скверы», оценили в более чем 67 тыс. рублей. Обвиняемый признали свою вину, раскаялись, возместили причиненный ущерб.

Суд учел мнение гособвинителя и обстоятельства совершения преступления и назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей каждому.

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