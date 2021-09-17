Красноярск, , 11:58 — REGNUM На избирательном участке в Красноярске, где перепутали кандидатов, проведут ручной подсчёт голосов.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

На УИК № 269 члены комиссии по ошибке вычеркнули из бюллетеней зарегистрированного кандидата на выборы в региональное Заксобрание вместо его отстраненного однофамильца, передаёт 17 сентября ТАСС.

Теперь на этом избирательном участке проведут ручной подсчёт голосов.

«На одном из избирательных участков была допущена ошибка с вычеркиванием имени зарегистрированного кандидата. Данные избирательные бюллетени изъяты и будут признаны недействительными», — прокомментировал председатель крайизбиркома Алексей Подушкин.

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По его словам, в настоящее время на избирательном участке все бюллетени содержат сведения о зарегистрированных кандидатах.

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