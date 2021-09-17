Таллин, 17 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Главной задачей начавшейся осенней сессии парламента Эстонии Рийгикогу станет обсуждение и принятие бюджета страны на 2022 год. Об этом заявил спикер парламента Юри Ратас, сообщила канцелярия Рийгикогу.

Stan Shebs Здание парламента Эстонии

«По традиции, осенняя сессия Рийгикогу — время для обсуждения государственного бюджета на следующий год», — напомнил спикер и призвал парламентариев проявить больше активности в отстаивании интересов жителей страны.

Ратас подчеркнул, что во время осенней сессии деятельность парламента должна быть еще больше направлена на ведение диалога с каждым жителем Эстонии.

«Диалога, в рамках которого мы можем обсудить благополучие человека, его безопасность, сохранение народа Эстонии, душевное и физическое здоровье, образование, экономику, бушующий кризис, вызванный коронавирусом, и международную обстановку», — перечислил он предстоящие темы парламентской работы.

По мнению Ратаса, только диалог власти с народом Эстонии «поможет успокоить население, позволит нам ладить друг с другом и повысит уверенность в будущем».

«Все это необходимо в современном сложном мире и в Эстонии», — подчеркнул спикер парламента.

Осенняя сессия в эстонском парламенте продлится до середины декабря нынешнего года.