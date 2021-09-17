Саратов, 17 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувшие 24 часа скончались 20 пациентов с коронавирусом, также как и накануне. Общее число жертв COVID-19 по состоянию на 17 сентября достигло 2660 человек.

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Как сообщает облминздрав, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за прошедший день шесть мужчин и 14 женщин в возрасте от 51 года до 95 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области зарегистрировали 84 987 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 77 993 человека.

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