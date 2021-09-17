Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Северной столице открыты для избирателей 1940 участков, в том числе в медицинских стационарах и в 11 «красных» зонах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 17 сентября председатель Горизбиркома Петербурга Наталья Чечина.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Голосование в Петербурге

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По ее словам, на данный момент в Петербурге действует 1940 избирательных участков, они открылись в 08:00 мск 17 сентября и работают без замечаний. 109 участков открыты в местах временного пребывания избирателей, из них 44 — в медицинских стационарах, в том числе 11 — в «красных» зонах.

Кроме того, образовано семь участков на пяти антарктических и одной полярной станциях, 52 приписанных к Петербургу участка — на судах, находящихся в плавании, подводных лодках и военных кораблях.

«На четырёх участках (трёх военных кораблях и одной подводной лодке) уже прошло голосование, проголосовали 612 избирателей», — отметила Чечина.

Также шесть участков работают в местах временного пребывания граждан: в СИЗО, на вокзалах, в аэропорту, и один участок — для лиц с неопределенным местом жительства.

Все участки все три дня голосования будут работать на протяжении 12 часов, с 08:00 до 20:00 мск с соблюдением санитарных мер. Для избирателей, у которых будет выявлена температура, подготовлены специальные помещения, где можно будет проголосовать. В Петербурге напечатали 15,9 млн бюллетеней, которые находятся в участковых избирательных комиссиях под охраной сотрудников правоохранительных органов.

«Что касается видеонаблюдения, то у нас 95% постоянно действующих участков обеспечены видеонаблюдением, за исключением тех, где голосуют военнослужащие», — добавила Чечина.

За ходом голосования будут наблюдать 6546 наблюдателей, из них 543 — от кандидатов, от избирательных объединений — 4047, от субъектов общественного контроля — 1956 наблюдателей.

Напомним, петербургские избиратели проголосуют за депутатов Государственной думы VIII созыва, за депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва. Кроме того, пройдут выборы депутатов муниципального совета в муниципальном округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном округе Ланское.