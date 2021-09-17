Москва, , 11:57 — REGNUM Двоим избирателям, у которых возникли технические проблемы при участии в электронным голосовании, была оказана помощь, сообщили 17 сентября в Мосгоризбиркоме.

Голосование Vanderlindenma

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В комиссии отреагировали на жалобу пользователя Twitter @tema57 об отказе участия в электронном голосовании у зарегистрированных пользователей.

«По информации председателя УИК №3068, два избирателя, включённые в список участников ДЭГ, обратились в УИК №3068 в связи с возникшими у них техническими трудностями. Избирателям была оказана помощь и предоставлена возможность принять участие в ДЭГ (дистанционном электронном голосовании, — прим. ИА REGNUM)», — рассказали в Мосгоризбиркоме.

В комиссии считают, нарушение избирательного законодательства в данном инциденте отсутствует.