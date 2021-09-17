Барселона, Испания, 17 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Барселона» может отправить в отставку главного тренера Рональда Кумана до конца сентября. Об этом 17 сентября сообщает портал Cuatro.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта разочарован игрой команды в матче с мюнхенской «Баварией» (0:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если команда не добьётся положительных результатов до конца сентября, то Лапорта может отправить Кумана в отставку.

В сентябре «Барселона» сыграет три матча в чемпионате Испании — с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте», а также с португальской «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

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