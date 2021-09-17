Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM Гражданам необходимо проявлять на выборах бдительность и сообщать в соответствующие органы о замеченных ими фактах подкупа избирателей. Об этом 17 сентября заявил эксперт центра общественного наблюдения в Свердловской области Александр Емельянов.

Выборы

Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он отметил, что на текущих выборах в регионе разыгрывается более 600 мандатов. А подкуп является очень серьезным проступком.

«Хотелось бы обратить внимание граждан, которые приходят на выборы, что такое недопустимо», — сказал эксперт.

Политолог Александр Белоусов со своей стороны отмечает, что его смешит информация про подкуп избирателей. По его словам, за этот проступок ещё никого не посадили, потому что это преступное деяние тяжело доказуемо. Кроме того, он считает, что подкуп легко фальсифицируется. Также подкуп легко перепутать с обычной мобилизацией избирателей, считает политолог.

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«Подкуп, даже если и встречается, никогда особо на итоги выборов не влиял. Как правило, это освоение денег у кандидатов, которые не особо в этом разбираются, и им это продают как «волшебную пилюлю», — отмечает Белоусов.