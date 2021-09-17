Нижний Новгород, 17 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки 29 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6251 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 сентября в регионе выявили 446 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 437 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 163 027 случая. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6429 человек.