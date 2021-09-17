Ханты-Мансийск, , 11:52 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы РФ, депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской областной думы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Комарова Оперативный штаб ХМАО

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Вовремя пресс-подхода Наталья Комарова обратила внимание на то, что в целях обеспечения легитимности и безопасности выборов в автономном округе был создан Центр общественного наблюдения, который обеспечивает видеонаблюдение за избирательными процессами, информационное, экспертное, правовое сопровождение возникающих вопросов.

«Большую роль играют общественные наблюдатели. У нас в регионе эта команда насчитывает 1745 человек. Они контролируют соблюдение всех мер, реализация которых направлена на открытость и доступность голосования», — отметила губернатор Югры.