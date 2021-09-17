Кубинка, Московская область, 17 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Не существует никаких сомнений на тему того, что голосование на нынешних выборах депутатов Госдумы РФ вновь пройдет организованно и активно. Об этом 17 сентября заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу во время участия в голосовании на избирательном участке, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск в подмосковной Кубинке.

Mil.ru Сергей Шойгу

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17−19 сентября 2021 года в России — трансляция»

По словам Шойгу, голосование в Вооруженных силах РФ началось с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, и в настоящее время голосуют все округа и флоты.

При этом он добавил, что активно идет голосование в Центральном военном округе и уточнил, что традиционно в вооруженных силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах.

«Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда», — сказал он.

«Я считаю, что для каждого нашего офицера, военнослужащего, да и не только — для каждого гражданина нашей страны голосование по избранию власти <…> — это такая важная и ответственная задача», — добавил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу 17 сентября принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы.