Черкесск, 17 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в голосовании за депутатов Госдумы РФ смогут участвовать жители региона, оказавшиеся в момент выборов на лечении в больницах. Для них будут открыты временные избирательные участки прямо в медицинских организациях, сообщили в региональном избиркоме.

Екатеринбург.рф Выборы

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Так, созданы четыре временных участка для голосования в ковид-госпиталях и один — в республиканской клинической больнице. Кроме того, один временный участок будет действовать в поселке «Романтик» на курорте Архыз.

Всего в Карачаево-Черкесии открыты 17 сентября для голосования за депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов сельских поселений в четырех районах республики 249 постоянно действующих избирательных участков.

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