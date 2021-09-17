Москва, 17 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. По данным анализа сообщений от наблюдателей отмечается определенный рост явки граждан в первый день голосования 17 сентября. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод, сообщается на сайте РАПСИ.

OpenClipart-Vectors Голосование

По мнению Брода, это объяснимо. Сегодня последний рабочий день, люди стремятся завершить дела и уйти на выходные — на дачи, за грибами, просто отдохнуть. Судя по поступающим данным, в регионах России многие работодатели отпустили сотрудников пораньше.

Также фиксируется отсутствие серьезных нарушений. «В соцсетях появляются предположения о возможных нарушениях в связи с очередями на участках, это не более чем заблуждение, а возможно, и злостный вброс», — пояснил Брод.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября 2021 в России пройдут выборы депутатов Госдумы, а также ряд региональных выборов.

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