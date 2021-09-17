Пенза, 17 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 236 человек, накануне заболели 234 жителя. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 17 сентября в регионе всего зарегистрировали 67 461 заражение.

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Выздоровел за все время 56 471 житель, в том числе за сутки — 211 человек. Скончались с начала наблюдения 2444 ковид-пациента, из них за последние 24 часа — 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе в дни выборов, с 17 по 19 сентября, на некоторых избирательных участках будет возможность привиться от COVID-19. Отмечается, что пункты вакцинации, развернутые в торговых центрах «Коллаж», «Весна» и «САНиМАРТ» в эти дни функционировать не будут.

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