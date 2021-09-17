Уфа, 17 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Заморозки до —5°С ожидаются в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

jill111 Заморозки

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Сообщается, что 18 сентября в республике ожидаются кратковременные дожди со снегом. Температура воздуха ночью в регионе может опуститься до — 5 °C, днем воздух может прогреться до +11°С.

19 сентября в регионе также ожидаются небольшие дожди со снегом. Столбик термометра ночью также опуститься до —5°С, днем температура воздуха может прогреться до +11°С.

Ранее ИА REGNUMсообщало о том, что в Уфе создадут штаб для решения проблем жителей в отопительный сезон.