Киев, 21 марта, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Украинское государство уделяет недостаточное внимание запросам ВСУ, заявил бывший глава киевского режима, председатель партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко на заседании Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Политик обратился к парламентариям и обвинил их в том, что те оторвались от реальности и перестали заниматься злободневными вопросами. Порошенко сообщил, что побывал на линии боевого соприкосновения.

По его словам, ожесточённые бои ведутся на всём протяжении фронта. Он утверждает, что передал необходимую помощь десяти бригадам ВСУ, которых недостаточно поддерживает государство.

Порошенко также раскритиковал правительство Украины за плохую работу по созданию фортификационных линий, а Раду — за недостаточный контроль деятельности кабмина.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Пётр Порошенко заявлял, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов. При этом, по его словам, на складах якобы находились десятки тысяч беспилотников.

В начале февраля Порошенко отметил, что положение украинских войск кардинально отличается от радужных рассказов киевских властей. Он призвал Запад предоставить ВСУ больше оружия, чтобы исправить ситуацию в зоне боевых действий.