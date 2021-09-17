Таллин, 17 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Слепое следование властей Эстонии энергетическим директивам Евросоюза грозит стране не просто чудовищно высокими ценами на электроэнергию, но и гибелью всей энергоотрасли. Об этом бывший министр финансов страны, председатель оппозиционной Национал-консервативной партии Эстонии EKRE Мартин Хельме сообщил порталу Uued uudised.

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Так он прокомментировал новости о резком взлете цен на электроэнергию в Евросоюзе и Эстонии. Хелме напомнил, что, будучи министром, он первым делом отдал распоряжение о сохранении не менее 1000 МВт резерва госпредприятия Eesti Energia и тем самым спас от закрытия сланцевые электростанции.

«Непосредственным результатом стало то, что почти тысяча горняков и энергетиков не были уволены, но в долгосрочной перспективе эффект заключался в том, что два энергоблока, которые бездействовали из-за низких цен, не были закрыты навсегда», — написал Хельме.

Он убежден, что если бы тогда, следуя «зеленым» директивам Брюсселя, Эстония закрыла энергоблоки Нарвских электростанций, то сегодня бы речь шла не просто о рекордно высоких ценах, а о необходимости реального ограничения потребления электроэнергии в Эстонии.

«Крупные энергоемкие производственные предприятия могли быть отключены от сети, чтобы защитить домохозяйства от темноты и холода», — заявил Хельме.

Он добавил, что зимой 1990 года «Москва наказала нас за наши стремления к независимости и ограничила поставки топлива». По его словам, в многоквартирных домах было холодно, газовые плиты стояли без пламени.

«Тридцать лет спустя мы сталкиваемся с той же угрозой, но на этот раз причина не в политическом догматизме Москвы, а в саморазрушительном идеологическом фанатизме Брюсселя», — считает лидер эстонской оппозиции.