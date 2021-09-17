В Индонезии расследуют причину крушения самолета в Папуа
Джакарта, 17 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Национальный комитет по безопасности на транспорте в Индонезии приступил к расследованию крушения самолета Rimbun Air в Папуа, сообщает CNN Indonesia.
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Самолет
«Чёрный ящик» был передан национальному комитету по безопасности на транспорте.
Самолет не смог приземлиться с первого раза из-за того, что взлетно-посадочная полоса была покрыта густым туманом. После неудачной попытки самолет поднялся и попытался приземлиться снова.
На борту самолета находились три человека. Выжить никому не удалось.
Как сообщало ИА REGNUM, совместная поисково-спасательная группа обнаружила «чёрный ящик» самолета Rimbun Air, потерпевшего крушение в провинции Папуа.