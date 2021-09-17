Джакарта, 17 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Национальный комитет по безопасности на транспорте в Индонезии приступил к расследованию крушения самолета Rimbun Air в Папуа, сообщает CNN Indonesia.

PublicDomainPictures Самолет

«Чёрный ящик» был передан национальному комитету по безопасности на транспорте.

Самолет не смог приземлиться с первого раза из-за того, что взлетно-посадочная полоса была покрыта густым туманом. После неудачной попытки самолет поднялся и попытался приземлиться снова.

На борту самолета находились три человека. Выжить никому не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, совместная поисково-спасательная группа обнаружила «чёрный ящик» самолета Rimbun Air, потерпевшего крушение в провинции Папуа.