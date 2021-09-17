Белгород, , 11:52 — REGNUM На избирательном участке в первый день выборов 17 сентября проголосовал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Видеоролик он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Вячеслав Гладков на избирательном участке Цитата из видео в Instagram Вячеслава Гладкова

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Вячеслав Гладков принял участие в выборах на избирательном участке №196 в лицее №9 Белгорода. Бюллетень подсчитал КОИБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области проходят выборы депутатов Государственной думы, а также досрочные выборы губернатора. На пост главы региона претендуют пять человек.