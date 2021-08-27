Жиздра, Калужская область, 17 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Калужская область 17 сентября отмечает день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Накануне губернатор области Владислав Шапша посетил братскую могилу 66 мирных жителей, расстрелянных в 1942 году немецкими карателями. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша посетил Братскую могилу 66 мирных жителей, расстрелянных в 1942 году немецкими карателями

Братская могила находится в селе Овсорок Жиздринского района. Владислав Шапша почтил память павших и возложил цветы к памятнику.

Боевые действия на территории Калужской области начались 2 октября 1941 года. Ожесточенные бои продолжались 715 дней. 17 сентября 1943 года враг был выбит из последних укреплений в Куйбышевском районе. За годы Великой Отечественной войны из Калужского края было призвано 175 464 человека, в том числе из Калуги и Калужского района — 30 139. В период войны погибли 80 100 воинов-калужан и 56 000 пропали без вести. Таким образом, в свои дома не вернулось примерно 78% отправленных на фронт призывников. На калужской земле нашли свой последний приют более 250 тысяч бойцов и командиров Красной армии.

Тысячи мирных калужан были заключены в гитлеровские концентрационные лагеря, угнаны в рабство. Еврейское гетто, созданное немецкими нацистами в период войны на территории Калуги, стало первым на оккупированной территории страны и просуществовало около двух месяцев 1941 года до начала контрнаступления Красной Армии под Москвой.