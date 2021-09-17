Подгорица, 17 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Цетинское региональное подразделение управления кадастра и государственной собственности отклонило запрос Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви об исключении города Цетинье из списка недвижимого имущества как держателя права собственности на Цетинский монастырь, сообщает агентство Mina.

(сс) Sailko Цетинский монастырь. Черногория

В подробном объяснении, среди прочего, говорится, что было установлено, что представленные доказательства по конкретному правовому вопросу не представляют собой правовую основу для исправления зарегистрированного права собственности.

Ранее правительство Черногории обязало управление кадастра и государственного имущества без промедления зарегистрировать государство в качестве собственника в списке недвижимого имущества Цетинского монастыря, а не муниципалитет Цетинье.

«Управлению кадастра и государственной собственности предписано немедленно и без промедления исправить зарегистрированного правообладателя таким образом, чтобы вместо города Цетинье в качестве правообладателя… оно вернуло регистрацию государству Черногория», — заключается в постановлении правительства.

Заключение было принято без проведения заседания на основании полученного согласия большинства членов.

Правительство приняло такое решение за день до заседания парламента Цетинье, в повестке дня которого стояла инициатива граждан о возвращении Цетинского монастыря неканонической Черногорской православной церкви.