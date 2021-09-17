Казань, 17 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 17 сентября зарегистрировали 26 318 случаев инфицирования коронавирусом, из них 54 — за прошедшие сутки. Данные об этом приводит республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 22 873 ковид-пациента, скончались 712 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 38 пациентов, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Казани с 17 сентября смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также гриппа в торговых и культурных центрах.

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