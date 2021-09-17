Кемерово, 17 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В арбитраж Кемеровской области поступил крупный финансовый иск от управления Росприроднадзора, которое пытается взыскать с ПАО «Распадская» более 92 млн рублей. Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Уголь

Исковое заявление Южно-Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области подало 15 сентября 2021 года. Сумма требований составляет 92 659 798 рублей. Детали пока не сообщались.

Компания-ответчик учреждена в декабре 1991 года, прописана в Междуреченске (Кемеровская область). ПАО по основному виду деятельности работает в сфере добычи угля и антрацита. Управляет активом ООО «Распадская угольная компания». По данным с сайта ПАО, на июнь 2021 года более 90% акций общества принадлежат EVRAZ plс (Лондон).