Челябинск, 17 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Челябинске начинается подключение жилого фонда к отоплению. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отопительный сезон

УСТЭК-Челябинск 15 сентября запустил Северо-Западную котельную. А управляющие компании приступили к сборкам схем внутридомовых систем. Подключение жилья начинается 17 сентября. На заполнение системы может уйти три = семь дней.

Социально значимые объекты начали подключать ещё 13 сентября. Этот процесс намерены завершить 18 сентября.