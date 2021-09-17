Магадан, , 11:45 — REGNUM Общественные наблюдатели за выборами в Магаданской области по окончании первого дня голосования 17 сентября отметили, что нарушений выявлено не было, процесс проходил штатно, с соблюдением всех санитарных норм.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Наблюдатели в прямом эфире следят за работой избирательных комиссий не только в Магадане, но и городских округах кроме Ямска и Тахтоямска, так как там выборы прошли досрочно.

«Пока всё проходит спокойно. Все системы работают, потому что задействовано достаточно много технических средств. В первую очередь, это система видеонаблюдения за участками. Здесь установлена у нас панель, где мы можем видеть каждый участок при необходимости. Около 200 наших общественных наблюдателей приступили к работе. Мы как члены штаба сами ездим по участкам. Утром, например, я был на участке №8, потом — на третьем. Все нормально, жалоб или каких-то инцидентов не зафиксировано. Вот на что обратил внимание: утро, рабочий день и непривычно много в 8 утра людей на участках именно в Магадане. Если брать муниципалитеты, то там единицы, а в Магадане, видимо, жители города решили зайти проголосовать перед работой. Это, конечно, не может не радовать», — сказал председатель Общественной палаты Колымы Яков Радченко «Магаданской правде».

Читайте также: Самая низкая явка на выборах в Приморье зафиксирована во Владивостоке

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 17 сентября к 15:00 по местному времени (08:00 мск) в выборах депутатов Государственной думы РФ приняли участие всего 7,74% (11 570 человек).