Киев, 17 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Кассационный административный суд в составе Верховного cуда Украины продолжил рассмотрение дела по иску главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука относительно введенных в его отношении санкций, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 сентября.

Wadco2 Верховный суд Украины

Как уточняет пресс-служба суда, речь идет о деле №9901/73/21 по исковому заявлению Медведчука, в которой обжаловано указ президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений к персональным специальным экономическим и другим ограничительным мерам (санкциям)» в части применения санкций к истцу.

Согласно источнику, во время судебного заседания коллегия судей заслушала объяснения представителей истца и представителя ответчика.

Также суд обратил внимание представителя третьего лица — Службы безопасности Украины — на правовые последствия отказа ответственными лицами СБУ в допуске представителей истца к ознакомлению с документами с грифом «Для служебного пользования» и в очередной раз рекомендовал решить этот вопрос. Кроме этого, суд предложил представителю президента Украины предоставить письменные пояснения относительно процедуры рассмотрения и принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций к истцу.

На следующем судебном заседании, которое состоится 20 октября 2021 года, Верховный суд продолжит заслушивать объяснения сторон.

ИА REGNUM напоминает, что 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.