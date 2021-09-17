Улан-Удэ, 17 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Бурятии в первый день голосования на 15 часов по местному времени явка составила 9,68%. На избирательные участки пришли 67 507 избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского избиркома.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Выборы в Бурятии

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Добавим, что общее число избирателей в республике составляет 694,5 тыс. человек. Досрочно проголосовали около 4,5 тыс. жителей.

Напомним, ранее проголосовал глава республики Алексей Цыденов.

Параллельно с выборами в Госдуму, в республике проходят довыборы депутата Народного хурала, а также выборы в райсоветы депутатов. Жителям Кабанского района предстоит выбрать главу администрации.