Таганрог, Ростовская область, 17 сентября 2021, 11:37 — REGNUM Ростовским пограничникам передан новый сторожевой катер «Ламантин». Флаг на поступившем на вооружение в дивизион пограничных катеров пограничного управления ФСБ России по Ростовской области был торжественно поднят в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Сторожевой катер «Ламантин»
Сторожевой катер «Ламантин»
ПУ ФСБ России по Ростовской области

Боевой катер был построен в 2021 году на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области. Судно бронировано, оборудовано системой мониторинга морского пространства, навигации и видеофиксации.

Ростовским пограничникам передан сторожевой катер
ПУ ФСБ России по Ростовской области
Сторожевой катер «Ламантин»
ПУ ФСБ России по Ростовской области
Церемония поднятия флага на катере
ПУ ФСБ России по Ростовской области

Дивизион пограничных катеров базируется в бухте Андреева. В штатном расписании имеется 16 катеров и 17 лодок, с помощью которых в 2021 году возбуждено 50 дел об административном правонарушении в сфере охраны водных биоресурсов. Выявленный и предотвращенный ущерб превысил 1,5 млн рублей.

Протяжённость государственной границы, проходящей по территории Ростовской области, превышает 860 км, из них почти 160 км — речной и 208 км — морской.