Таганрог, Ростовская область, , 11:37 — REGNUM Ростовским пограничникам передан новый сторожевой катер «Ламантин». Флаг на поступившем на вооружение в дивизион пограничных катеров пограничного управления ФСБ России по Ростовской области был торжественно поднят в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Сторожевой катер «Ламантин» ПУ ФСБ России по Ростовской области

Боевой катер был построен в 2021 году на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области. Судно бронировано, оборудовано системой мониторинга морского пространства, навигации и видеофиксации.

Дивизион пограничных катеров базируется в бухте Андреева. В штатном расписании имеется 16 катеров и 17 лодок, с помощью которых в 2021 году возбуждено 50 дел об административном правонарушении в сфере охраны водных биоресурсов. Выявленный и предотвращенный ущерб превысил 1,5 млн рублей.

Протяжённость государственной границы, проходящей по территории Ростовской области, превышает 860 км, из них почти 160 км — речной и 208 км — морской.