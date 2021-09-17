Москва, , 11:37 — REGNUM Законопроект, предусматривающую конфискацию оружия при отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, внес в Госдуму Госсовет Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Оружие

Поправками в КоАП предполагается в отношении случаев ношения огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения (часть 4.1) а также невыполнения лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (часть 4.2) установить обязательную конфискацию оружия.

Кроме того, для повышения обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и профилактики правонарушений и преступлений с использованием оружия предлагается повысить размеры соответствующих административных штрафов до 5 тыс. рублей.

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