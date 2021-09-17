Москва, , 11:36 — REGNUM В первый день выборов явка на онлайн-голосование в шести регионах РФ превысила 30% от числа зарегистрировавшихся. Об этом 17 сентября сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Голосование Er.ru

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«Явка очень высокая, в шести субъектах явка уже ушла за 30% от записавшихся на голосование», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минцифры РФ, за 45 минут с начала старта дистанционного электронного голосования в России на выборах в Госдуму РФ на голоса за понравившегося кандидата уже отдали свыше 10% избирателей, пожелавших проголосовать на федеральной платформе. Онлайн-голосование проводится в шести регионах страны: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

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