Москва, , 11:35 — REGNUM С предложением о возобновлении деятельности контактной группы Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — Афганистан выступил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 17 сентября на саммите глав стран-участниц ШОС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия, как и все партнеры по ШОС, последовательно выступает за политическое урегулирование (конфликта в Афганистане) через договоренности между самими афганцами. Шанхайская организация сотрудничества могла бы активнее поработать и на этом направлении. Предлагаем возобновить приостановленную в 2009 году деятельность контактной группы ШОС — Афганистан», — сказал российский лидер.

При этом Путин уточнил, что ситуация в Афганистане является ключевой для обеспечения в регионе стабильности.

«Очевидно, что ставка на военное решение внутриафганского конфликта бесперспективна», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом не допустить коллапса экономики Афганистана, так как это будет способствовать дестабилизации региона, выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.