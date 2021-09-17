Грозный, 17 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Чечне будут проверены видеопубликации в соцсетях, в которых демонстрируются факты насилия над детьми. У малолетних девочек на видео видны следы жестоких побоев на теле. Сообщается, что травмы нанесла им мачеха. Эта информация будет проверена, сообщили в пресс-службе прокуратуры по республике.

Жестокое обращение с детьми

«Прокурором республики Шарпудди Абдул-Кадыровым организована проверка по распространённым в социальных сетях сведениям о жестоком обращении мачехи с малолетними девочками в городе Грозном», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования и к женщине, систематически избивающей детей, и к органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые допустили такое насилие.

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