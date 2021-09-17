Таллин, 17 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Выступающий на местных выборах в Эстонии избирательный «Народный союз» выдвинул в предвыборной программе предложение использовать национальные квоты при назначении муниципальных чиновников. Об этом сообщил руководитель избирательного союза, известный правозащитник русской Эстонии Мстислав Hусаков на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, это предложение радикально отличает «Народный союз» от прочих партий и избирательных объединений, которые находятся в жесткой парадигме «Эстония для эстонцев».

«Структурная дискриминация сама по себе на рассосется. В Таллине примерно 1000 чиновников, из них только 10% неэстонцы», — считает он.

В своем предложении представители союза ссылаются на положительный опыт гендерных квот в странах Скандинавии. «По существующим там правилам представители одного из полов должны иметь представительство во всех структурах власти не менее 40%. Нечто подобное рамочное должно быть и у нас», — убежден Мстислав Русаков.

Местные выборы пройдут в Эстонии с 10 по 17 октября 2021 года.