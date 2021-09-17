Красногорск, 17 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начало расти. Об этом свидетельствует опубликованная 17 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 837 случаев заражения. Эта цифра на 69 превышает аналогичный показатель 16 сентября. Тогда на территории региона выявили 768 новых случаев, а днем ранее — 790.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 сентября в России за сутки выявили 19 905 новых случаев заражения коронавирусом.