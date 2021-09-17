Кострома, 17 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Восстановлением грузового речного порта в Костроме займётся группа компаний «ПитерВтормет». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Костромской области.

Https://adm44.ru Грузовой порт

Инвестор вложит в модернизацию инфраструктуры порта, закупку техники, строительство логистического центра более 400 млн рублей. Ранее речной порт находился в федеральной собственности и не использовался по назначению порядка 20 лет. В настоящее время предприятие передали на баланс областных властей.

Перед тем как начать работы в регионе создадут акционерное общество, в котором инвестору будет принадлежать контрольный пакет акций, а Костромской области— блокирующий. Сроки восстановления объекта назовут после создания АО. Новый порт будет заниматься приемкой и отправкой грузов для нужд дорожной, строительной, деревообрабатывающей и сельскохозяйственной отраслей.