Москва, 17 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Российская спортсменка Юлия Каплина завоевала серебряную медаль чемпионата мира по скалолазанию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скалодром

В дисциплине «скорость» Каплина стала второй, уступив польской спортсменке Наталье Калючке. Замкнула тройку ещё одна представительница Польши Александра Мирослав.

Чемпионат мира по скалолазанию проходит в Москве с 15 по 21 сентября. Россия впервые принимает мировое первенство по этому виду спорта.