Саратов, 17 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. На Балаковской АЭС завершились эксплуатационные испытания тепловыделяющих элементов (твэлов) с РЕМИКС-топливом (REMIX — regenerated mixture). Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, тепловыделяющие сборки (ТВС) ВВЭР-1000, имеющие в составе экспериментальные тепловыделяющие элементы с РЕМИКС-топливом, эксплуатировались в реакторе энергоблока №3 Балаковской АЭС в течение трёх топливных кампаний — около 5 календарных лет. Выгрузка из реактора состоялась в рамках планово-предупредительного ремонта энергоблока, который в эти дни ведётся на атомной станции.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС На Балаковской АЭС завершились эксплуатационные испытания тепловыделяющих элементов с РЕМИКС-топливом

РЕМИКС-топливо призвано снизить потребление природного урана в атомной энергетике и повторно использовать компоненты уже облучённого топлива. Основное преимущество замкнутого ядерного топливного цикла — возможность использования плутония, образующегося при облучении урана-238.

«Опытно-промышленная эксплуатация инновационного топлива на Балаковской АЭС прошла успешно, — отметил заместитель главного инженера по безопасности и надежности Юрий Рыжков. — Всего в реактор энергоблока №3 наряду со стандартными тепловыделяющими сборками были загружены три топливных сборки, в каждой из которых наряду со стандартными тепловыделяющими элементами были размещены по шесть тепловыделящих элементов с РЕМИКС-топливом. Все пять лет испытаний наши специалисты контролировали нейтронно-физические и ресурсные характеристики экспериментальных ТВС — каких-либо отклонений от нормальной эксплуатации не было, что подтверждает проектные свойства нового ядерного топлива».

После выгрузки из реактора тепловыделяющие сборки с инновационным топливом переместили в бассейн выдержки для снятия активности и остаточных тепловыделений от топлива до допустимых значений для его транспортирования. В 2023 году они будут отправлены в Научно-исследовательский институт атомных реакторов (г. Димитровград) для проведения послереакторных исследований. В 2021 году в Росатоме было создано опытное производство полномасштабных ТВС с РЕМИКС-топливом в кооперации между ФГУП «ГХК», где ведется изготовление РЕМИКС-таблеток, и Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), на площадке которого изготавливаются твэлы и собираются РЕМИКС-ТВС.

«Экспериментальные ТВС с РЕМИКС-топливом на СХК производятся в дизайне ТВС-2М — именно эта конструкция используется в реакторах ВВЭР-1000 на Балаковской АЭС. Мы рассчитываем, что следующим шагом в реализации программы разработки и коммерциализации российского уран-плутониевого топлива для ВВЭР должна стать опытно-промышленная эксплуатация нескольких топливных кассет, имеющих все твэлы с РЕМИКС-топливом», — отметил вице-президент по научно-технической деятельности и качеству АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.